Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
298 (85.87%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (14.12%)
En iyi işlem:
74.64 USD
En kötü işlem:
-63.00 USD
Brüt kâr:
1 201.00 USD (72 396 pips)
Brüt zarar:
-300.57 USD (19 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (23.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.78 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.67%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.66
Alış işlemleri:
162 (46.69%)
Satış işlemleri:
185 (53.31%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.60 USD (2)
Aylık büyüme:
83.41%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.08 USD
Maksimum:
117.60 USD (8.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.41% (117.60 USD)
Varlığa göre:
21.74% (480.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 345
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 900
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 45K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.64 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.