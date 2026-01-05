- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
346
Negociações com lucro:
297 (85.83%)
Negociações com perda:
49 (14.16%)
Melhor negociação:
74.64 USD
Pior negociação:
-63.00 USD
Lucro bruto:
1 191.94 USD (72 095 pips)
Perda bruta:
-300.57 USD (19 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (23.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
206.72 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.58
Negociações longas:
161 (46.53%)
Negociações curtas:
185 (53.47%)
Fator de lucro:
3.97
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-6.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-17.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-117.60 USD (2)
Crescimento mensal:
82.67%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.08 USD
Máximo:
117.60 USD (8.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (117.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.74% (480.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|344
|BTCUSD#
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|891
|BTCUSD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|45K
|BTCUSD#
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.64 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.82 USD
Máxima perda consecutiva: -17.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
87%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
5
76%
346
85%
100%
3.96
2.58
USD
USD
22%
1:500