SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Xm godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 87%
XMGlobal-Real 38
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
346
Negociações com lucro:
297 (85.83%)
Negociações com perda:
49 (14.16%)
Melhor negociação:
74.64 USD
Pior negociação:
-63.00 USD
Lucro bruto:
1 191.94 USD (72 095 pips)
Perda bruta:
-300.57 USD (19 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (23.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
206.72 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.58
Negociações longas:
161 (46.53%)
Negociações curtas:
185 (53.47%)
Fator de lucro:
3.97
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-6.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-17.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-117.60 USD (2)
Crescimento mensal:
82.67%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.08 USD
Máximo:
117.60 USD (8.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (117.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.74% (480.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 344
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 891
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 45K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.64 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.82 USD
Máxima perda consecutiva: -17.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Xm godfather
300 USD por mês
87%
0
0
USD
2.2K
USD
5
76%
346
85%
100%
3.96
2.58
USD
22%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.