Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
298 (85.87%)
Perte trades:
49 (14.12%)
Meilleure transaction:
74.64 USD
Pire transaction:
-63.00 USD
Bénéfice brut:
1 201.00 USD (72 396 pips)
Perte brute:
-300.57 USD (19 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (23.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.78 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.67%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
7.66
Longs trades:
162 (46.69%)
Courts trades:
185 (53.31%)
Facteur de profit:
4.00
Rendement attendu:
2.59 USD
Bénéfice moyen:
4.03 USD
Perte moyenne:
-6.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
83.41%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.08 USD
Maximal:
117.60 USD (8.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.41% (117.60 USD)
Par fonds propres:
21.74% (480.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 345
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 900
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 45K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.64 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.82 USD
Perte consécutive maximale: -17.26 USD

Aucun avis
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
