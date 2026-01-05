SignaleKategorien
Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
370
Gewinntrades:
317 (85.67%)
Verlusttrades:
53 (14.32%)
Bester Trade:
74.64 USD
Schlechtester Trade:
-99.04 USD
Bruttoprofit:
1 231.19 USD (74 840 pips)
Bruttoverlust:
-507.14 USD (29 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (23.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.16 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
56.55%
Max deposit load:
4.67%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.61
Long-Positionen:
165 (44.59%)
Short-Positionen:
205 (55.41%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-17.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
63.03%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.08 USD
Maximaler:
200.84 USD (10.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.09% (200.84 USD)
Kapital:
21.74% (480.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 368
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 723
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 37K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.64 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 17:32
No swaps are charged
2026.01.06 17:32
No swaps are charged
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
