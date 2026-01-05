- 자본
- 축소
트레이드:
359
이익 거래:
308 (85.79%)
손실 거래:
51 (14.21%)
최고의 거래:
74.64 USD
최악의 거래:
-99.04 USD
총 수익:
1 215.81 USD (73 307 pips)
총 손실:
-498.21 USD (29 002 pips)
연속 최대 이익:
33 (23.82 USD)
연속 최대 이익:
227.16 USD (18)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
71.42%
최대 입금량:
4.67%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.63
롱(주식매수):
165 (45.96%)
숏(주식차입매도):
194 (54.04%)
수익 요인:
2.44
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
3.95 USD
평균 손실:
-9.77 USD
연속 최대 손실:
6 (-17.26 USD)
연속 최대 손실:
-197.64 USD (2)
월별 성장률:
63.64%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.08 USD
최대한의:
197.64 USD (10.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.95% (197.64 USD)
자본금별:
21.74% (480.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|357
|BTCUSD#
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|717
|BTCUSD#
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|36K
|BTCUSD#
|7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.64 USD
최악의 거래: -99 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.82 USD
연속 최대 손실: -17.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
