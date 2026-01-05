СигналыРазделы
Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 87%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
297 (85.83%)
Убыточных трейдов:
49 (14.16%)
Лучший трейд:
74.64 USD
Худший трейд:
-63.00 USD
Общая прибыль:
1 191.94 USD (72 095 pips)
Общий убыток:
-300.57 USD (19 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (23.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
206.72 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.67%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.58
Длинных трейдов:
161 (46.53%)
Коротких трейдов:
185 (53.47%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.60 USD (2)
Прирост в месяц:
82.67%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.08 USD
Максимальная:
117.60 USD (8.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (117.60 USD)
По эквити:
21.74% (480.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 344
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 891
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 45K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.64 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.82 USD
Макс. убыток в серии: -17.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
