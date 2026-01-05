- Прирост
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
297 (85.83%)
Убыточных трейдов:
49 (14.16%)
Лучший трейд:
74.64 USD
Худший трейд:
-63.00 USD
Общая прибыль:
1 191.94 USD (72 095 pips)
Общий убыток:
-300.57 USD (19 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (23.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
206.72 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.67%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
7.58
Длинных трейдов:
161 (46.53%)
Коротких трейдов:
185 (53.47%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.60 USD (2)
Прирост в месяц:
82.67%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.08 USD
Максимальная:
117.60 USD (8.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (117.60 USD)
По эквити:
21.74% (480.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|344
|BTCUSD#
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|891
|BTCUSD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|45K
|BTCUSD#
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.64 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.82 USD
Макс. убыток в серии: -17.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
5
76%
346
85%
100%
3.96
2.58
USD
USD
22%
1:500