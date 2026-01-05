SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xm godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

Xm godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 88%
XMGlobal-Real 38
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
298 (85.87%)
Loss Trade:
49 (14.12%)
Best Trade:
74.64 USD
Worst Trade:
-63.00 USD
Profitto lordo:
1 201.00 USD (72 396 pips)
Perdita lorda:
-300.57 USD (19 120 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (23.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.78 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
7.66
Long Trade:
162 (46.69%)
Short Trade:
185 (53.31%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.60 USD (2)
Crescita mensile:
83.41%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.08 USD
Massimale:
117.60 USD (8.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.41% (117.60 USD)
Per equità:
21.74% (480.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 345
BTCUSD# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 900
BTCUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 45K
BTCUSD# 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.64 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.82 USD
Massima perdita consecutiva: -17.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 00:14
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xm godfather
300USD al mese
88%
0
0
USD
2.2K
USD
5
76%
347
85%
100%
3.99
2.59
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.