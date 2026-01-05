- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
346
盈利交易:
297 (85.83%)
亏损交易:
49 (14.16%)
最好交易:
74.64 USD
最差交易:
-63.00 USD
毛利:
1 191.94 USD (72 095 pips)
毛利亏损:
-300.57 USD (19 120 pips)
最大连续赢利:
33 (23.82 USD)
最大连续盈利:
206.72 USD (13)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.67%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 小时
采收率:
7.58
长期交易:
161 (46.53%)
短期交易:
185 (53.47%)
利润因子:
3.97
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
4.01 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
6 (-17.26 USD)
最大连续亏损:
-117.60 USD (2)
每月增长:
82.67%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
14.08 USD
最大值:
117.60 USD (8.41%)
相对跌幅:
结余:
8.41% (117.60 USD)
净值:
21.74% (480.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|344
|BTCUSD#
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|891
|BTCUSD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|45K
|BTCUSD#
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.64 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.82 USD
最大连续亏损: -17.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
87%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
5
76%
346
85%
100%
3.96
2.58
USD
USD
22%
1:500