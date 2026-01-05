- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
370
利益トレード:
317 (85.67%)
損失トレード:
53 (14.32%)
ベストトレード:
74.64 USD
最悪のトレード:
-99.04 USD
総利益:
1 231.19 USD (74 840 pips)
総損失:
-507.14 USD (29 895 pips)
最大連続の勝ち:
33 (23.82 USD)
最大連続利益:
227.16 USD (18)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
56.55%
最大入金額:
4.67%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
165 (44.59%)
短いトレード:
205 (55.41%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
1.96 USD
平均利益:
3.88 USD
平均損失:
-9.57 USD
最大連続の負け:
6 (-17.26 USD)
最大連続損失:
-197.64 USD (2)
月間成長:
63.03%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.08 USD
最大の:
200.84 USD (10.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.09% (200.84 USD)
エクイティによる:
21.74% (480.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|368
|BTCUSD#
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|723
|BTCUSD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|37K
|BTCUSD#
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.64 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.82 USD
最大連続損失: -17.26 USD
