SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bernd Gold Trader
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 3%
VantageInternational-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
58 (69.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.12%)
En iyi işlem:
14.80 USD
En kötü işlem:
-9.28 USD
Brüt kâr:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Brüt zarar:
-74.51 USD (6 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
57.38%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
9.07
Alış işlemleri:
50 (60.24%)
Satış işlemleri:
33 (39.76%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-2.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.76 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.76 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (15.76 USD)
Varlığa göre:
0.63% (31.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.80 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.81 × 1161
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.17 × 24
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler. 

Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können. 


www.BerndGoldTrader.com

Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader



İnceleme yok
2026.01.06 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bernd Gold Trader
Ayda 1000 USD
3%
0
0
USD
5.1K
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.