Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.25 × 4 JunoMarkets-Server 0.81 × 43 STARTRADERFinancial-Live 1.00 × 1 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 2.80 × 228 VantageInternational-Live 6 3.40 × 5 VantageInternational-Live 3.81 × 1161 Bybit-Live-4 5.00 × 1 VantageInternational-Live 3 5.10 × 10 VantageInternational-Live 8 5.31 × 52 ICMarketsSC-MT5 5.60 × 10 VantageInternational-Live 13 6.73 × 132 VantageGlobalPrimeAU-Live 7.45 × 29 YLDFX-Server 01 7.61 × 197 Exness-MT5Real 10.19 × 63 CapitalPointTrading-MT5-4 11.64 × 524 ICMarketsSC-MT5-2 12.16 × 1430 Exness-MT5Real5 12.51 × 1481 Bybit-Live 12.52 × 84 Exness-MT5Real38 13.51 × 300 ICMarketsSC-MT5-4 14.23 × 190 Exness-MT5Real12 14.52 × 154 OxSecurities-Live 16.00 × 1 FusionMarkets-Live 16.17 × 24 3 daha fazla...