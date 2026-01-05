- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
58 (69.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.12%)
En iyi işlem:
14.80 USD
En kötü işlem:
-9.28 USD
Brüt kâr:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Brüt zarar:
-74.51 USD (6 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
57.38%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
9.07
Alış işlemleri:
50 (60.24%)
Satış işlemleri:
33 (39.76%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-2.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.76 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.76 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (15.76 USD)
Varlığa göre:
0.63% (31.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.80 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|16.17 × 24
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
USD
1%
1:500