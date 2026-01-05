- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
58 (69.87%)
Loss Trade:
25 (30.12%)
Best Trade:
14.80 USD
Worst Trade:
-9.28 USD
Profitto lordo:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Perdita lorda:
-74.51 USD (6 265 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
57.38%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
50 (60.24%)
Short Trade:
33 (39.76%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.76 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.76 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (15.76 USD)
Per equità:
0.63% (31.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.80 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.88 USD
Massima perdita consecutiva: -15.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|16.17 × 24
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
USD
1%
1:500