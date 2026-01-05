SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bernd Gold Trader
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2026 3%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
58 (69.87%)
Loss Trade:
25 (30.12%)
Best Trade:
14.80 USD
Worst Trade:
-9.28 USD
Profitto lordo:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Perdita lorda:
-74.51 USD (6 265 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
57.38%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
50 (60.24%)
Short Trade:
33 (39.76%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.76 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.76 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (15.76 USD)
Per equità:
0.63% (31.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.80 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.88 USD
Massima perdita consecutiva: -15.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.81 × 1161
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.17 × 24
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler. 

Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können. 


www.BerndGoldTrader.com

Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader



Non ci sono recensioni
2026.01.06 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bernd Gold Trader
1000USD al mese
3%
0
0
USD
5.1K
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.