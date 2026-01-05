- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.68 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.68 USD (184 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (3.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
34.83%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.68 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.18% (8.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.68 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|16.17 × 24
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
Нет отзывов
