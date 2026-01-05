СигналыРазделы
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.68 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.68 USD (184 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (3.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
34.83%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.68 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.18% (8.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.68 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.81 × 1161
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.17 × 24
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler. 

Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können. 


www.BerndGoldTrader.com

Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader



Нет отзывов
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
