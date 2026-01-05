SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bernd Gold Trader
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 3%
VantageInternational-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
58 (69.87%)
Verlusttrades:
25 (30.12%)
Bester Trade:
14.80 USD
Schlechtester Trade:
-9.28 USD
Bruttoprofit:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Bruttoverlust:
-74.51 USD (6 265 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (21.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.38 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
57.38%
Max deposit load:
1.96%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
9.07
Long-Positionen:
50 (60.24%)
Short-Positionen:
33 (39.76%)
Profit-Faktor:
2.92
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-15.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.76 USD (4)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15.76 USD (0.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.31% (15.76 USD)
Kapital:
0.63% (31.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.80 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.81 × 1161
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.17 × 24
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler. 

Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können. 


www.BerndGoldTrader.com

Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader



Keine Bewertungen
2026.01.06 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bernd Gold Trader
1000 USD pro Monat
3%
0
0
USD
5.1K
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
1%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.