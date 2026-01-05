SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bernd Gold Trader
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2026 3%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
58 (69.87%)
Perte trades:
25 (30.12%)
Meilleure transaction:
14.80 USD
Pire transaction:
-9.28 USD
Bénéfice brut:
217.51 USD (5 780 573 pips)
Perte brute:
-74.51 USD (6 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (21.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.38 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
57.38%
Charge de dépôt maximale:
1.96%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
9.07
Longs trades:
50 (60.24%)
Courts trades:
33 (39.76%)
Facteur de profit:
2.92
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
3.75 USD
Perte moyenne:
-2.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.76 USD (4)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.76 USD (0.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.31% (15.76 USD)
Par fonds propres:
0.63% (31.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.80 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.88 USD
Perte consécutive maximale: -15.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.81 × 1161
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.17 × 24
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler. 

Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können. 


www.BerndGoldTrader.com

Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader



Aucun avis
2026.01.06 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bernd Gold Trader
1000 USD par mois
3%
0
0
USD
5.1K
USD
1
100%
83
69%
57%
2.91
1.72
USD
1%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.