トレード:
83
利益トレード:
58 (69.87%)
損失トレード:
25 (30.12%)
ベストトレード:
14.80 USD
最悪のトレード:
-9.28 USD
総利益:
217.51 USD (5 780 573 pips)
総損失:
-74.51 USD (6 265 pips)
最大連続の勝ち:
8 (21.88 USD)
最大連続利益:
22.38 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
57.38%
最大入金額:
1.96%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
9.07
長いトレード:
50 (60.24%)
短いトレード:
33 (39.76%)
プロフィットファクター:
2.92
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
3.75 USD
平均損失:
-2.98 USD
最大連続の負け:
4 (-15.76 USD)
最大連続損失:
-15.76 USD (4)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.76 USD (0.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.31% (15.76 USD)
エクイティによる:
0.63% (31.81 USD)
シンボル
ディール
Sell
Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
|XAUUSD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|16.17 × 24
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
レビューなし
