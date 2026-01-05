- 자본
- 축소
트레이드:
448
이익 거래:
284 (63.39%)
손실 거래:
164 (36.61%)
최고의 거래:
160.50 USD
최악의 거래:
-232.00 USD
총 수익:
2 632.96 USD (40 670 962 pips)
총 손실:
-2 877.85 USD (77 334 pips)
연속 최대 이익:
8 (38.46 USD)
연속 최대 이익:
229.08 USD (4)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
73.04%
최대 입금량:
26.89%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
268
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
224 (50.00%)
숏(주식차입매도):
224 (50.00%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
9.27 USD
평균 손실:
-17.55 USD
연속 최대 손실:
6 (-45.73 USD)
연속 최대 손실:
-783.16 USD (5)
월별 성장률:
-4.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
628.76 USD
최대한의:
980.80 USD (18.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.33% (980.80 USD)
자본금별:
17.33% (793.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.50 USD
최악의 거래: -232 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +38.46 USD
연속 최대 손실: -45.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
VantageTradingLtd-Live
|4.00 × 2
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
-5%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
100%
448
63%
73%
0.91
-0.55
USD
USD
18%
1:500