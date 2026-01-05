- 成长
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.68 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
3.68 USD (184 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (3.68 USD)
最大连续盈利:
3.68 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
34.83%
最大入金加载:
0.71%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
3.68 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.18% (8.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.68 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +3.68 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.81 × 1161
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|16.17 × 24
Hallo, ich bin Bernd der Goldhändler.
Alle meine Trades können kopiert werden, sodass Sie von meiner Erfahrung profitieren können.
www.BerndGoldTrader.com
Telegramm, Tiktok: BerndGoldTrader
