fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
162 (89.50%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (10.50%)
En iyi işlem:
44.59 USD
En kötü işlem:
-27.76 USD
Brüt kâr:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Brüt zarar:
-203.14 USD (20 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (326.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.86 USD (34)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.72
Alış işlemleri:
65 (35.91%)
Satış işlemleri:
116 (64.09%)
Kâr faktörü:
5.54
Beklenen getiri:
5.09 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-10.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-105.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.70 USD (5)
Aylık büyüme:
9.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
105.70 USD (6.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.59 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +326.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

