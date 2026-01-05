- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
162 (89.50%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (10.50%)
En iyi işlem:
44.59 USD
En kötü işlem:
-27.76 USD
Brüt kâr:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Brüt zarar:
-203.14 USD (20 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (326.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.86 USD (34)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.72
Alış işlemleri:
65 (35.91%)
Satış işlemleri:
116 (64.09%)
Kâr faktörü:
5.54
Beklenen getiri:
5.09 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-10.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-105.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.70 USD (5)
Aylık büyüme:
9.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
105.70 USD (6.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.59 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +326.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
