SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Heroic Dragon
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
162 (89.50%)
Verlusttrades:
19 (10.50%)
Bester Trade:
44.59 USD
Schlechtester Trade:
-27.76 USD
Bruttoprofit:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Bruttoverlust:
-203.14 USD (20 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (326.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
326.86 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
8.72
Long-Positionen:
65 (35.91%)
Short-Positionen:
116 (64.09%)
Profit-Faktor:
5.54
Mathematische Gewinnerwartung:
5.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-105.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.48%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.70 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.59 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +326.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen