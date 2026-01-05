- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
162 (89.50%)
Verlusttrades:
19 (10.50%)
Bester Trade:
44.59 USD
Schlechtester Trade:
-27.76 USD
Bruttoprofit:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Bruttoverlust:
-203.14 USD (20 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (326.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
326.86 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
8.72
Long-Positionen:
65 (35.91%)
Short-Positionen:
116 (64.09%)
Profit-Faktor:
5.54
Mathematische Gewinnerwartung:
5.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-105.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.48%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.70 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.59 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +326.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
