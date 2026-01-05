- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
162 (89.50%)
Loss Trade:
19 (10.50%)
Best Trade:
44.59 USD
Worst Trade:
-27.76 USD
Profitto lordo:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Perdita lorda:
-203.14 USD (20 305 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (326.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.72
Long Trade:
65 (35.91%)
Short Trade:
116 (64.09%)
Fattore di profitto:
5.54
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-10.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-105.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.70 USD (5)
Crescita mensile:
9.48%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
105.70 USD (6.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.59 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +326.86 USD
Massima perdita consecutiva: -105.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
