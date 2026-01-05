SegnaliSezioni
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
162 (89.50%)
Loss Trade:
19 (10.50%)
Best Trade:
44.59 USD
Worst Trade:
-27.76 USD
Profitto lordo:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Perdita lorda:
-203.14 USD (20 305 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (326.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.72
Long Trade:
65 (35.91%)
Short Trade:
116 (64.09%)
Fattore di profitto:
5.54
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-10.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-105.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.70 USD (5)
Crescita mensile:
9.48%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
105.70 USD (6.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.59 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +326.86 USD
Massima perdita consecutiva: -105.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

