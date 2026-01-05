- Crescimento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
162 (89.50%)
Negociações com perda:
19 (10.50%)
Melhor negociação:
44.59 USD
Pior negociação:
-27.76 USD
Lucro bruto:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Perda bruta:
-203.14 USD (20 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (326.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
326.86 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.72
Negociações longas:
65 (35.91%)
Negociações curtas:
116 (64.09%)
Fator de lucro:
5.54
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
6.94 USD
Perda média:
-10.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-105.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.70 USD (5)
Crescimento mensal:
9.48%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.70 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.59 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +326.86 USD
Máxima perda consecutiva: -105.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
