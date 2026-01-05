SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Heroic Dragon
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
162 (89.50%)
Negociações com perda:
19 (10.50%)
Melhor negociação:
44.59 USD
Pior negociação:
-27.76 USD
Lucro bruto:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Perda bruta:
-203.14 USD (20 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (326.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
326.86 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.72
Negociações longas:
65 (35.91%)
Negociações curtas:
116 (64.09%)
Fator de lucro:
5.54
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
6.94 USD
Perda média:
-10.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-105.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.70 USD (5)
Crescimento mensal:
9.48%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.70 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.59 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +326.86 USD
Máxima perda consecutiva: -105.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar