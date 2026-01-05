- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
166 (89.24%)
손실 거래:
20 (10.75%)
최고의 거래:
44.59 USD
최악의 거래:
-27.76 USD
총 수익:
1 144.60 USD (114 382 pips)
총 손실:
-208.06 USD (20 797 pips)
연속 최대 이익:
36 (156.01 USD)
연속 최대 이익:
326.86 USD (34)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
26.33%
최대 입금량:
1.96%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
8.86
롱(주식매수):
65 (34.95%)
숏(주식차입매도):
121 (65.05%)
수익 요인:
5.50
기대수익:
5.04 USD
평균 이익:
6.90 USD
평균 손실:
-10.40 USD
연속 최대 손실:
5 (-105.70 USD)
연속 최대 손실:
-105.70 USD (5)
월별 성장률:
10.17%
연간 예측:
123.45%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.70 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.58% (105.70 USD)
자본금별:
1.62% (37.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|937
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.59 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +156.01 USD
연속 최대 손실: -105.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
