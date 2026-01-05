- 成長
トレード:
181
利益トレード:
162 (89.50%)
損失トレード:
19 (10.50%)
ベストトレード:
44.59 USD
最悪のトレード:
-27.76 USD
総利益:
1 125.02 USD (112 425 pips)
総損失:
-203.14 USD (20 305 pips)
最大連続の勝ち:
34 (326.86 USD)
最大連続利益:
326.86 USD (34)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
8.72
長いトレード:
65 (35.91%)
短いトレード:
116 (64.09%)
プロフィットファクター:
5.54
期待されたペイオフ:
5.09 USD
平均利益:
6.94 USD
平均損失:
-10.69 USD
最大連続の負け:
5 (-105.70 USD)
最大連続損失:
-105.70 USD (5)
月間成長:
9.48%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.70 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.59 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +326.86 USD
最大連続損失: -105.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
