交易:
181
盈利交易:
162 (89.50%)
亏损交易:
19 (10.50%)
最好交易:
44.59 USD
最差交易:
-27.76 USD
毛利:
1 125.02 USD (112 425 pips)
毛利亏损:
-203.14 USD (20 305 pips)
最大连续赢利:
34 (326.86 USD)
最大连续盈利:
326.86 USD (34)
夏普比率:
0.53
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.72
长期交易:
65 (35.91%)
短期交易:
116 (64.09%)
利润因子:
5.54
预期回报:
5.09 USD
平均利润:
6.94 USD
平均损失:
-10.69 USD
最大连续失误:
5 (-105.70 USD)
最大连续亏损:
-105.70 USD (5)
每月增长:
9.48%
年度预测:
0.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
105.70 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +44.59 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +326.86 USD
最大连续亏损: -105.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
