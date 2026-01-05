信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Heroic Dragon
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
14
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
181
盈利交易:
162 (89.50%)
亏损交易:
19 (10.50%)
最好交易:
44.59 USD
最差交易:
-27.76 USD
毛利:
1 125.02 USD (112 425 pips)
毛利亏损:
-203.14 USD (20 305 pips)
最大连续赢利:
34 (326.86 USD)
最大连续盈利:
326.86 USD (34)
夏普比率:
0.53
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.72
长期交易:
65 (35.91%)
短期交易:
116 (64.09%)
利润因子:
5.54
预期回报:
5.09 USD
平均利润:
6.94 USD
平均损失:
-10.69 USD
最大连续失误:
5 (-105.70 USD)
最大连续亏损:
-105.70 USD (5)
每月增长:
9.48%
年度预测:
0.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
105.70 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.59 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +326.86 USD
最大连续亏损: -105.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

