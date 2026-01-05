СигналыРазделы
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
162 (89.50%)
Убыточных трейдов:
19 (10.50%)
Лучший трейд:
44.59 USD
Худший трейд:
-27.76 USD
Общая прибыль:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Общий убыток:
-203.14 USD (20 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (326.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.86 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.72
Длинных трейдов:
65 (35.91%)
Коротких трейдов:
116 (64.09%)
Профит фактор:
5.54
Мат. ожидание:
5.09 USD
Средняя прибыль:
6.94 USD
Средний убыток:
-10.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-105.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.70 USD (5)
Прирост в месяц:
9.48%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.70 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.59 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +326.86 USD
Макс. убыток в серии: -105.70 USD

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

