Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
162 (89.50%)
Убыточных трейдов:
19 (10.50%)
Лучший трейд:
44.59 USD
Худший трейд:
-27.76 USD
Общая прибыль:
1 125.02 USD (112 425 pips)
Общий убыток:
-203.14 USD (20 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (326.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.86 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.72
Длинных трейдов:
65 (35.91%)
Коротких трейдов:
116 (64.09%)
Профит фактор:
5.54
Мат. ожидание:
5.09 USD
Средняя прибыль:
6.94 USD
Средний убыток:
-10.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-105.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.70 USD (5)
Прирост в месяц:
9.48%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.70 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +44.59 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +326.86 USD
Макс. убыток в серии: -105.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.
手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。
