Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
169 (89.41%)
Transacciones Irrentables:
20 (10.58%)
Mejor transacción:
44.59 USD
Peor transacción:
-27.76 USD
Beneficio Bruto:
1 163.09 USD (116 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.06 USD (20 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (156.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
14.31%
Carga máxima del depósito:
1.96%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
9.04
Transacciones Largas:
68 (35.98%)
Transacciones Cortas:
121 (64.02%)
Factor de Beneficio:
5.59
Beneficio Esperado:
5.05 USD
Beneficio medio:
6.88 USD
Pérdidas medias:
-10.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-105.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.70 USD (5)
Crecimiento al mes:
11.05%
Pronóstico anual:
134.03%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
105.70 USD (6.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (105.70 USD)
De fondos:
1.62% (37.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|955
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
