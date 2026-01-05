SeñalesSecciones
fangjun luo

Heroic Dragon

fangjun luo
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 66%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
169 (89.41%)
Transacciones Irrentables:
20 (10.58%)
Mejor transacción:
44.59 USD
Peor transacción:
-27.76 USD
Beneficio Bruto:
1 163.09 USD (116 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.06 USD (20 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (156.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
14.31%
Carga máxima del depósito:
1.96%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
9.04
Transacciones Largas:
68 (35.98%)
Transacciones Cortas:
121 (64.02%)
Factor de Beneficio:
5.59
Beneficio Esperado:
5.05 USD
Beneficio medio:
6.88 USD
Pérdidas medias:
-10.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-105.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.70 USD (5)
Crecimiento al mes:
11.05%
Pronóstico anual:
134.03%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
105.70 USD (6.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (105.70 USD)
De fondos:
1.62% (37.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 955
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.59 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +156.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Manual ultra-short-term and intraday short-term trading, high winning rate, long-term stable profitability, it is recommended to follow with a capital of $1,500.

手工超短线、日内短线交易，高胜率，长期稳定盈利，建议1500美金一倍跟随。

No hay comentarios
