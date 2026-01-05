- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
32 (82.05%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (17.95%)
En iyi işlem:
256.50 USD
En kötü işlem:
-411.00 USD
Brüt kâr:
785.71 USD (23 654 pips)
Brüt zarar:
-659.75 USD (51 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (770.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
770.13 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
15 (38.46%)
Satış işlemleri:
24 (61.54%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
3.23 USD
Ortalama kâr:
24.55 USD
Ortalama zarar:
-94.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-599.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-599.20 USD (3)
Aylık büyüme:
-54.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
644.17 USD
Maksimum:
644.17 USD (6059.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
