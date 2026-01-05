- Crescimento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
32 (82.05%)
Negociações com perda:
7 (17.95%)
Melhor negociação:
256.50 USD
Pior negociação:
-411.00 USD
Lucro bruto:
785.71 USD (23 654 pips)
Perda bruta:
-659.75 USD (51 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (770.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
770.13 USD (30)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
15 (38.46%)
Negociações curtas:
24 (61.54%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
24.55 USD
Perda média:
-94.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-599.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-599.20 USD (3)
Crescimento mensal:
-54.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
644.17 USD
Máximo:
644.17 USD (6059.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +256.50 USD
Pior negociação: -411 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +770.13 USD
Máxima perda consecutiva: -599.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
