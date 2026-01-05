SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pink Gold
Van Huy Vu

Pink Gold

Van Huy Vu
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
32 (82.05%)
Verlusttrades:
7 (17.95%)
Bester Trade:
256.50 USD
Schlechtester Trade:
-411.00 USD
Bruttoprofit:
785.71 USD (23 654 pips)
Bruttoverlust:
-659.75 USD (51 572 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (770.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
770.13 USD (30)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
15 (38.46%)
Short-Positionen:
24 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-599.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-599.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-54.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
644.17 USD
Maximaler:
644.17 USD (6059.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDf 35
BTCUSD_m 3
AUDUSDf 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDf 134
BTCUSD_m -6
AUDUSDf -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDf 9.7K
BTCUSD_m -38K
AUDUSDf -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +256.50 USD
Schlechtester Trade: -411 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +770.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -599.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
