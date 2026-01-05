- Wachstum
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
32 (82.05%)
Verlusttrades:
7 (17.95%)
Bester Trade:
256.50 USD
Schlechtester Trade:
-411.00 USD
Bruttoprofit:
785.71 USD (23 654 pips)
Bruttoverlust:
-659.75 USD (51 572 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (770.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
770.13 USD (30)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
15 (38.46%)
Short-Positionen:
24 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-599.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-599.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-54.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
644.17 USD
Maximaler:
644.17 USD (6059.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +256.50 USD
Schlechtester Trade: -411 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +770.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -599.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
