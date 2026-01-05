- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
46 (86.79%)
손실 거래:
7 (13.21%)
최고의 거래:
256.50 USD
최악의 거래:
-411.00 USD
총 수익:
1 287.02 USD (27 540 pips)
총 손실:
-659.75 USD (51 572 pips)
연속 최대 이익:
44 (1 271.44 USD)
연속 최대 이익:
1 271.44 USD (44)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
20.31%
최대 입금량:
62.29%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
28 (52.83%)
숏(주식차입매도):
25 (47.17%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
11.84 USD
평균 이익:
27.98 USD
평균 손실:
-94.25 USD
연속 최대 손실:
3 (-599.20 USD)
연속 최대 손실:
-599.20 USD (3)
월별 성장률:
-32.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
644.17 USD
최대한의:
644.17 USD (6059.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.99% (644.17 USD)
자본금별:
7.59% (109.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|49
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDf
|635
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDf
|14K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +256.50 USD
최악의 거래: -411 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 271.44 USD
연속 최대 손실: -599.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-32%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
53
86%
20%
1.95
11.84
USD
USD
88%
1:500