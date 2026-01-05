시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Pink Gold
Van Huy Vu

Pink Gold

Van Huy Vu
0 리뷰
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -32%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
53
이익 거래:
46 (86.79%)
손실 거래:
7 (13.21%)
최고의 거래:
256.50 USD
최악의 거래:
-411.00 USD
총 수익:
1 287.02 USD (27 540 pips)
총 손실:
-659.75 USD (51 572 pips)
연속 최대 이익:
44 (1 271.44 USD)
연속 최대 이익:
1 271.44 USD (44)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
20.31%
최대 입금량:
62.29%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
28 (52.83%)
숏(주식차입매도):
25 (47.17%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
11.84 USD
평균 이익:
27.98 USD
평균 손실:
-94.25 USD
연속 최대 손실:
3 (-599.20 USD)
연속 최대 손실:
-599.20 USD (3)
월별 성장률:
-32.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
644.17 USD
최대한의:
644.17 USD (6059.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.99% (644.17 USD)
자본금별:
7.59% (109.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDf 49
BTCUSD_m 3
AUDUSDf 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDf 635
BTCUSD_m -6
AUDUSDf -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDf 14K
BTCUSD_m -38K
AUDUSDf -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +256.50 USD
최악의 거래: -411 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 271.44 USD
연속 최대 손실: -599.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
