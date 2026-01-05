- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
32 (82.05%)
損失トレード:
7 (17.95%)
ベストトレード:
256.50 USD
最悪のトレード:
-411.00 USD
総利益:
785.71 USD (23 654 pips)
総損失:
-659.75 USD (51 572 pips)
最大連続の勝ち:
30 (770.13 USD)
最大連続利益:
770.13 USD (30)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
15 (38.46%)
短いトレード:
24 (61.54%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
24.55 USD
平均損失:
-94.25 USD
最大連続の負け:
3 (-599.20 USD)
最大連続損失:
-599.20 USD (3)
月間成長:
-54.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
644.17 USD
最大の:
644.17 USD (6059.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +256.50 USD
最悪のトレード: -411 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +770.13 USD
最大連続損失: -599.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
