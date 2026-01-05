SeñalesSecciones
Van Huy Vu

Pink Gold

Van Huy Vu
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -32%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
46 (86.79%)
Transacciones Irrentables:
7 (13.21%)
Mejor transacción:
256.50 USD
Peor transacción:
-411.00 USD
Beneficio Bruto:
1 287.02 USD (27 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-659.75 USD (51 572 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (1 271.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 271.44 USD (44)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
9.32%
Carga máxima del depósito:
62.29%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
28 (52.83%)
Transacciones Cortas:
25 (47.17%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
11.84 USD
Beneficio medio:
27.98 USD
Pérdidas medias:
-94.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-599.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-599.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
-32.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
644.17 USD
Máxima:
644.17 USD (6059.92%)
Reducción relativa:
De balance:
87.99% (644.17 USD)
De fondos:
7.59% (109.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDf 49
BTCUSD_m 3
AUDUSDf 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDf 635
BTCUSD_m -6
AUDUSDf -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDf 14K
BTCUSD_m -38K
AUDUSDf -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +256.50 USD
Peor transacción: -411 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 271.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -599.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.06 11:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
