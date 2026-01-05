СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pink Gold
Van Huy Vu

Pink Gold

Van Huy Vu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
32 (82.05%)
Убыточных трейдов:
7 (17.95%)
Лучший трейд:
256.50 USD
Худший трейд:
-411.00 USD
Общая прибыль:
785.71 USD (23 654 pips)
Общий убыток:
-659.75 USD (51 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (770.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
770.13 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
15 (38.46%)
Коротких трейдов:
24 (61.54%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
24.55 USD
Средний убыток:
-94.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-599.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-599.20 USD (3)
Прирост в месяц:
-54.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
644.17 USD
Максимальная:
644.17 USD (6059.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDf 35
BTCUSD_m 3
AUDUSDf 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDf 134
BTCUSD_m -6
AUDUSDf -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDf 9.7K
BTCUSD_m -38K
AUDUSDf -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +256.50 USD
Худший трейд: -411 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +770.13 USD
Макс. убыток в серии: -599.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика