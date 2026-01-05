- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
32 (82.05%)
Убыточных трейдов:
7 (17.95%)
Лучший трейд:
256.50 USD
Худший трейд:
-411.00 USD
Общая прибыль:
785.71 USD (23 654 pips)
Общий убыток:
-659.75 USD (51 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (770.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
770.13 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
15 (38.46%)
Коротких трейдов:
24 (61.54%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
24.55 USD
Средний убыток:
-94.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-599.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-599.20 USD (3)
Прирост в месяц:
-54.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
644.17 USD
Максимальная:
644.17 USD (6059.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
