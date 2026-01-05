- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
32 (82.05%)
Loss Trade:
7 (17.95%)
Best Trade:
256.50 USD
Worst Trade:
-411.00 USD
Profitto lordo:
785.71 USD (23 654 pips)
Perdita lorda:
-659.75 USD (51 572 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (770.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
770.13 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
15 (38.46%)
Short Trade:
24 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
24.55 USD
Perdita media:
-94.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-599.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-599.20 USD (3)
Crescita mensile:
-54.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
644.17 USD
Massimale:
644.17 USD (6059.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +256.50 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +770.13 USD
Massima perdita consecutiva: -599.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni