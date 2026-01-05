SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pink Gold
Van Huy Vu

Pink Gold

Van Huy Vu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
32 (82.05%)
Loss Trade:
7 (17.95%)
Best Trade:
256.50 USD
Worst Trade:
-411.00 USD
Profitto lordo:
785.71 USD (23 654 pips)
Perdita lorda:
-659.75 USD (51 572 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (770.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
770.13 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
15 (38.46%)
Short Trade:
24 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
24.55 USD
Perdita media:
-94.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-599.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-599.20 USD (3)
Crescita mensile:
-54.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
644.17 USD
Massimale:
644.17 USD (6059.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDf 35
BTCUSD_m 3
AUDUSDf 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDf 134
BTCUSD_m -6
AUDUSDf -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDf 9.7K
BTCUSD_m -38K
AUDUSDf -4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +256.50 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +770.13 USD
Massima perdita consecutiva: -599.20 USD

2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
