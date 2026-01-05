- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
32 (82.05%)
亏损交易:
7 (17.95%)
最好交易:
256.50 USD
最差交易:
-411.00 USD
毛利:
785.71 USD (23 654 pips)
毛利亏损:
-659.75 USD (51 572 pips)
最大连续赢利:
30 (770.13 USD)
最大连续盈利:
770.13 USD (30)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.20
长期交易:
15 (38.46%)
短期交易:
24 (61.54%)
利润因子:
1.19
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
24.55 USD
平均损失:
-94.25 USD
最大连续失误:
3 (-599.20 USD)
最大连续亏损:
-599.20 USD (3)
每月增长:
-54.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
644.17 USD
最大值:
644.17 USD (6059.92%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|35
|BTCUSD_m
|3
|AUDUSDf
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|134
|BTCUSD_m
|-6
|AUDUSDf
|-2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|9.7K
|BTCUSD_m
|-38K
|AUDUSDf
|-4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +256.50 USD
最差交易: -411 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +770.13 USD
最大连续亏损: -599.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
