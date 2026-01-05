SinyallerBölümler
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 304
Kârla kapanan işlemler:
2 149 (93.27%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (6.73%)
En iyi işlem:
206.10 USD
En kötü işlem:
-225.97 USD
Brüt kâr:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Brüt zarar:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (144.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.78 USD (27)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
38.77%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
10.20
Alış işlemleri:
1 543 (66.97%)
Satış işlemleri:
761 (33.03%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-18.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-58.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.97 USD (1)
Aylık büyüme:
32.43%
Yıllık tahmin:
393.47%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
279.73 USD (7.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (279.73 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.10 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +144.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.29 USD

Selam Dünya! 
Hediyem var, %300 kâr/ 6 ay. MaxDrawdown %16 herkese gönderildi
--------
Strateji bağlantısı 1'i (Exness) kopyala:
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
Strateji bağlantısı 2'yi (Exness) kopyalayın:
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
Bağlantı telgrafı: https://t.me/VieTCcopy
-------
Bilgi
İnceleme yok
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vie MAcopy
Ayda 30 USD
452%
0
0
USD
1.5K
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
16%
1:500
