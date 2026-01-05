- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 304
Kârla kapanan işlemler:
2 149 (93.27%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (6.73%)
En iyi işlem:
206.10 USD
En kötü işlem:
-225.97 USD
Brüt kâr:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Brüt zarar:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (144.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.78 USD (27)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
38.77%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
10.20
Alış işlemleri:
1 543 (66.97%)
Satış işlemleri:
761 (33.03%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-18.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-58.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.97 USD (1)
Aylık büyüme:
32.43%
Yıllık tahmin:
393.47%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
279.73 USD (7.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (279.73 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.10 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +144.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Selam Dünya!
Hediyem var, %300 kâr/ 6 ay. MaxDrawdown %16 herkese gönderildi
--------
Strateji bağlantısı 1'i (Exness) kopyala:
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
Strateji bağlantısı 2'yi (Exness) kopyalayın:
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
--------
Bağlantı telgrafı: https://t.me/VieTCcopy
-------
Bilgi
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
452%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
USD
16%
1:500