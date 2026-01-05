信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Vie MAcopy
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 304
盈利交易:
2 149 (93.27%)
亏损交易:
155 (6.73%)
最好交易:
206.10 USD
最差交易:
-225.97 USD
毛利:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
毛利亏损:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
最大连续赢利:
110 (144.36 USD)
最大连续盈利:
293.78 USD (27)
夏普比率:
0.11
交易活动:
38.77%
最大入金加载:
0.58%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
10.20
长期交易:
1 543 (66.97%)
短期交易:
761 (33.03%)
利润因子:
1.97
预期回报:
1.24 USD
平均利润:
2.69 USD
平均损失:
-18.89 USD
最大连续失误:
5 (-58.29 USD)
最大连续亏损:
-225.97 USD (1)
每月增长:
32.43%
年度预测:
393.47%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
279.73 USD (7.50%)
相对跌幅:
结余:
16.50% (279.73 USD)
净值:
0.11% (1.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +206.10 USD
最差交易: -226 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +144.36 USD
最大连续亏损: -58.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

你好世界！ 
我有一份禮物，300%利潤/6個月。 MaxDrawdown 16% 發送給所有人
--------
複製策略鏈接1（Exness）：
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
複製策略鏈接2（Exness）：
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
電報鏈接：https://t.me/VieTCcopy
--------
信息
没有评论
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy

信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Vie MAcopy
每月30 USD
452%
0
0
USD
1.5K
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
16%
1:500
复制

