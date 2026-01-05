- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 304
盈利交易:
2 149 (93.27%)
亏损交易:
155 (6.73%)
最好交易:
206.10 USD
最差交易:
-225.97 USD
毛利:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
毛利亏损:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
最大连续赢利:
110 (144.36 USD)
最大连续盈利:
293.78 USD (27)
夏普比率:
0.11
交易活动:
38.77%
最大入金加载:
0.58%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
10.20
长期交易:
1 543 (66.97%)
短期交易:
761 (33.03%)
利润因子:
1.97
预期回报:
1.24 USD
平均利润:
2.69 USD
平均损失:
-18.89 USD
最大连续失误:
5 (-58.29 USD)
最大连续亏损:
-225.97 USD (1)
每月增长:
32.43%
年度预测:
393.47%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
279.73 USD (7.50%)
相对跌幅:
结余:
16.50% (279.73 USD)
净值:
0.11% (1.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +206.10 USD
最差交易: -226 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +144.36 USD
最大连续亏损: -58.29 USD
无数据
