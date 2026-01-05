SignaleKategorien
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 304
Gewinntrades:
2 149 (93.27%)
Verlusttrades:
155 (6.73%)
Bester Trade:
206.10 USD
Schlechtester Trade:
-225.97 USD
Bruttoprofit:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Bruttoverlust:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
110 (144.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.78 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
38.77%
Max deposit load:
0.58%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
10.20
Long-Positionen:
1 543 (66.97%)
Short-Positionen:
761 (33.03%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-58.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-225.97 USD (1)
Wachstum pro Monat :
32.43%
Jahresprognose:
393.47%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
279.73 USD (7.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.50% (279.73 USD)
Kapital:
0.11% (1.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +206.10 USD
Schlechtester Trade: -226 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hallo Welt! 
Ich habe ein Geschenk, 300 % Gewinn/6 Monate. MaxDrawdown 16 % an alle gesendet
--------
Kopierstrategie-Link 1 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
Kopierstrategie-Link 2 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
Link-Telegramm: https://t.me/VieTCcopy
-------
Informationen
Keine Bewertungen
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

