Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 304
Прибыльных трейдов:
2 149 (93.27%)
Убыточных трейдов:
155 (6.73%)
Лучший трейд:
206.10 USD
Худший трейд:
-225.97 USD
Общая прибыль:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Общий убыток:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Макс. серия выигрышей:
110 (144.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.78 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
38.77%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
10.20
Длинных трейдов:
1 543 (66.97%)
Коротких трейдов:
761 (33.03%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
2.69 USD
Средний убыток:
-18.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.97 USD (1)
Прирост в месяц:
32.43%
Годовой прогноз:
393.47%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
279.73 USD (7.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.50% (279.73 USD)
По эквити:
0.11% (1.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +206.10 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.36 USD
Макс. убыток в серии: -58.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Привет, мир! 
У меня подарок, 300% прибыль/ 6 месяцев. MaxDrowdown 16% отправлен всем
--------
Скопировать ссылку стратегии 1 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
Скопировать ссылку на стратегию 2 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
Ссылка на телеграмм: https://t.me/VieTCcopy
-------
Информация
Нет отзывов
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy

