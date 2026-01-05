- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 304
Прибыльных трейдов:
2 149 (93.27%)
Убыточных трейдов:
155 (6.73%)
Лучший трейд:
206.10 USD
Худший трейд:
-225.97 USD
Общая прибыль:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Общий убыток:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Макс. серия выигрышей:
110 (144.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.78 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
38.77%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
10.20
Длинных трейдов:
1 543 (66.97%)
Коротких трейдов:
761 (33.03%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
2.69 USD
Средний убыток:
-18.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.97 USD (1)
Прирост в месяц:
32.43%
Годовой прогноз:
393.47%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
279.73 USD (7.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.50% (279.73 USD)
По эквити:
0.11% (1.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +206.10 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.36 USD
Макс. убыток в серии: -58.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
452%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
USD
16%
1:500