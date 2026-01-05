- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 304
利益トレード:
2 149 (93.27%)
損失トレード:
155 (6.73%)
ベストトレード:
206.10 USD
最悪のトレード:
-225.97 USD
総利益:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
総損失:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
最大連続の勝ち:
110 (144.36 USD)
最大連続利益:
293.78 USD (27)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
38.77%
最大入金額:
0.58%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
10.20
長いトレード:
1 543 (66.97%)
短いトレード:
761 (33.03%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
2.69 USD
平均損失:
-18.89 USD
最大連続の負け:
5 (-58.29 USD)
最大連続損失:
-225.97 USD (1)
月間成長:
32.43%
年間予想:
393.47%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
279.73 USD (7.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.50% (279.73 USD)
エクイティによる:
0.11% (1.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +206.10 USD
最悪のトレード: -226 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.36 USD
最大連続損失: -58.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
