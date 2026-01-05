シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Vie MAcopy
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 304
利益トレード:
2 149 (93.27%)
損失トレード:
155 (6.73%)
ベストトレード:
206.10 USD
最悪のトレード:
-225.97 USD
総利益:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
総損失:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
最大連続の勝ち:
110 (144.36 USD)
最大連続利益:
293.78 USD (27)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
38.77%
最大入金額:
0.58%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
10.20
長いトレード:
1 543 (66.97%)
短いトレード:
761 (33.03%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
2.69 USD
平均損失:
-18.89 USD
最大連続の負け:
5 (-58.29 USD)
最大連続損失:
-225.97 USD (1)
月間成長:
32.43%
年間予想:
393.47%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
279.73 USD (7.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.50% (279.73 USD)
エクイティによる:
0.11% (1.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +206.10 USD
最悪のトレード: -226 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.36 USD
最大連続損失: -58.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

こんにちは世界！ 
ギフトがあります。300% の利益/6 か月。 MaxDrawdown 16% が全員に送信されます
--------
戦略リンク 1 をコピーします (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
戦略リンク 2 をコピーします (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
リンク電報: https://t.me/VieTCcopy
-------
情報
レビューなし
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy

リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Vie MAcopy
30 USD/月
452%
0
0
USD
1.5K
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
16%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください