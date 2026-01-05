SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Vie MAcopy
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 304
Bénéfice trades:
2 149 (93.27%)
Perte trades:
155 (6.73%)
Meilleure transaction:
206.10 USD
Pire transaction:
-225.97 USD
Bénéfice brut:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Perte brute:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
110 (144.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
293.78 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
38.77%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
10.20
Longs trades:
1 543 (66.97%)
Courts trades:
761 (33.03%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
1.24 USD
Bénéfice moyen:
2.69 USD
Perte moyenne:
-18.89 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-58.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
32.43%
Prévision annuelle:
393.47%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
279.73 USD (7.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.50% (279.73 USD)
Par fonds propres:
0.11% (1.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.10 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +144.36 USD
Perte consécutive maximale: -58.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bonjour le monde! 
J'ai un cadeau, 300% de profit/ 6 mois. MaxDrawdown 16 % envoyé à tout le monde
---------
Copier le lien de stratégie 1 (Exness) :
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
Copier le lien de stratégie 2 (Exness) :
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
---------
Télégramme de lien : https://t.me/VieTCcopy
-------
Informations
Aucun avis
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy

Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Vie MAcopy
30 USD par mois
452%
0
0
USD
1.5K
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.