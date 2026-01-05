SinaisSeções
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 304
Negociações com lucro:
2 149 (93.27%)
Negociações com perda:
155 (6.73%)
Melhor negociação:
206.10 USD
Pior negociação:
-225.97 USD
Lucro bruto:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Perda bruta:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
110 (144.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.78 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
38.77%
Depósito máximo carregado:
0.58%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
10.20
Negociações longas:
1 543 (66.97%)
Negociações curtas:
761 (33.03%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
2.69 USD
Perda média:
-18.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-58.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.97 USD (1)
Crescimento mensal:
32.43%
Previsão anual:
393.47%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
279.73 USD (7.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.50% (279.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (1.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +206.10 USD
Pior negociação: -226 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.36 USD
Máxima perda consecutiva: -58.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy

