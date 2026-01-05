- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 304
Negociações com lucro:
2 149 (93.27%)
Negociações com perda:
155 (6.73%)
Melhor negociação:
206.10 USD
Pior negociação:
-225.97 USD
Lucro bruto:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Perda bruta:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
110 (144.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.78 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
38.77%
Depósito máximo carregado:
0.58%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
10.20
Negociações longas:
1 543 (66.97%)
Negociações curtas:
761 (33.03%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
2.69 USD
Perda média:
-18.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-58.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.97 USD (1)
Crescimento mensal:
32.43%
Previsão anual:
393.47%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
279.73 USD (7.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.50% (279.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (1.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +206.10 USD
Pior negociação: -226 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.36 USD
Máxima perda consecutiva: -58.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
¡Hola Mundo!
Tengo un regalo, 300% de ganancia/ 6 meses. MaxDrawdown 16% enviado a todos
--------
Copiar enlace de estrategia 1 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
Copiar enlace de estrategia 2 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
--------
Telegrama de enlace: https://t.me/VieTCcopy
-------
Información
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
452%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
97%
2 304
93%
39%
1.97
1.24
USD
USD
16%
1:500