Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 452%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 304
Profit Trade:
2 149 (93.27%)
Loss Trade:
155 (6.73%)
Best Trade:
206.10 USD
Worst Trade:
-225.97 USD
Profitto lordo:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Perdita lorda:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (144.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.78 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
38.77%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
10.20
Long Trade:
1 543 (66.97%)
Short Trade:
761 (33.03%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-18.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-58.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.97 USD (1)
Crescita mensile:
32.43%
Previsione annuale:
393.47%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
279.73 USD (7.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (279.73 USD)
Per equità:
0.11% (1.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.10 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +144.36 USD
Massima perdita consecutiva: -58.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ciao mondo! 
Ho un regalo, profitto del 300%/ 6 mesi. MaxDrawdown 16% inviato a tutti
--------
Copia collegamento strategia 1 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
Copia collegamento strategia 2 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&amp;sharer=trader&_8f4x=1
--------
Link telegramma: https://t.me/VieTCcopy
-------
Informazioni
Non ci sono recensioni
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.