- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 304
Profit Trade:
2 149 (93.27%)
Loss Trade:
155 (6.73%)
Best Trade:
206.10 USD
Worst Trade:
-225.97 USD
Profitto lordo:
5 781.07 USD (3 542 869 pips)
Perdita lorda:
-2 928.02 USD (2 027 563 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (144.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.78 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
38.77%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
10.20
Long Trade:
1 543 (66.97%)
Short Trade:
761 (33.03%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-18.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-58.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.97 USD (1)
Crescita mensile:
32.43%
Previsione annuale:
393.47%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
279.73 USD (7.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (279.73 USD)
Per equità:
0.11% (1.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.10 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +144.36 USD
Massima perdita consecutiva: -58.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ciao mondo!
Ho un regalo, profitto del 300%/ 6 mesi. MaxDrawdown 16% inviato a tutti
--------
Copia collegamento strategia 1 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
Copia collegamento strategia 2 (Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
--------
Link telegramma: https://t.me/VieTCcopy
-------
Informazioni
