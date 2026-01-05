SeñalesSecciones
Ba Viet Nguyen

Vie MAcopy

Ba Viet Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 488%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 366
Transacciones Rentables:
2 203 (93.11%)
Transacciones Irrentables:
163 (6.89%)
Mejor transacción:
206.10 USD
Peor transacción:
-225.97 USD
Beneficio Bruto:
5 915.22 USD (3 676 971 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 962.86 USD (2 062 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
110 (144.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
293.78 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
17.28%
Carga máxima del depósito:
4.04%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
10.55
Transacciones Largas:
1 595 (67.41%)
Transacciones Cortas:
771 (32.59%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
2.69 USD
Pérdidas medias:
-18.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-58.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
37.46%
Pronóstico anual:
454.48%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
279.73 USD (7.50%)
Reducción relativa:
De balance:
16.50% (279.73 USD)
De fondos:
5.76% (93.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +206.10 USD
Peor transacción: -226 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +144.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -58.29 USD

¡Hola Mundo! 
Tengo un regalo, 300% de ganancia/ 6 meses. MaxDrawdown 16% enviado a todos
--------
Copiar enlace de estrategia 1 (Exness):
Copiar enlace de estrategia 2 (Exness):
--------
Telegrama de enlace: https://t.me/VieTCcopy
-------
2026.01.05 17:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.05 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 16:43 2026.01.05 16:43:28  

Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone

