- 자본
- 축소
트레이드:
2 316
이익 거래:
2 160 (93.26%)
손실 거래:
156 (6.74%)
최고의 거래:
206.10 USD
최악의 거래:
-225.97 USD
총 수익:
5 817.25 USD (3 579 030 pips)
총 손실:
-2 929.25 USD (2 028 794 pips)
연속 최대 이익:
110 (144.36 USD)
연속 최대 이익:
293.78 USD (27)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
38.77%
최대 입금량:
0.58%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
10.32
롱(주식매수):
1 548 (66.84%)
숏(주식차입매도):
768 (33.16%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
2.69 USD
평균 손실:
-18.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-58.29 USD)
연속 최대 손실:
-225.97 USD (1)
월별 성장률:
35.45%
연간 예측:
430.11%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
279.73 USD (7.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.50% (279.73 USD)
자본금별:
0.11% (1.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2316
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +206.10 USD
최악의 거래: -226 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +144.36 USD
연속 최대 손실: -58.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
안녕하세요!
선물이 있어요, 300% 수익/ 6개월. MaxDrawdown 16%가 모든 사람에게 전송됨
--------
복사 전략 링크 1(Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
복사 전략 링크 2(Exness):
https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
--------
링크 텔레그램: https://t.me/VieTCcopy
-------
정보
리뷰 없음
Hello world! I have a gift, 300% profit/ 6 months. MaxDrawdown 16% sent to everyone -------- Copy strategy link 1 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/227907303/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1 Copy strategy link 2 (Exness): https://social-trading.exness.com/strategy/228019004/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1 -------- Link telegram: https://t.me/VieTCcopy
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
465%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
23
97%
2 316
93%
39%
1.98
1.25
USD
USD
16%
1:500