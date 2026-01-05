SinyallerBölümler
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
En iyi işlem:
11.85 USD
En kötü işlem:
-14.74 USD
Brüt kâr:
38.95 USD (38 347 pips)
Brüt zarar:
-49.02 USD (2 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.41 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
37.53%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
14 (87.50%)
Satış işlemleri:
2 (12.50%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.70 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.07 USD
Maksimum:
30.35 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.56% (26.10 USD)
Varlığa göre:
0.59% (26.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 5
US500 3
SOLUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
BTCUSD 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD -1
US500 -2
SOLUSD 2
USDJPY 17
GBPUSD -22
BTCUSD 1
XAUUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD -313
US500 -900
SOLUSD 22K
USDJPY 919
GBPUSD -446
BTCUSD 15K
XAUUSD -197
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.85 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.37 × 10835
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 320
Axiory-Live
2.53 × 206
PUPrime-Live
2.77 × 13
Exness-MT5Real7
2.83 × 99
79 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
