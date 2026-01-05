- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
En iyi işlem:
11.85 USD
En kötü işlem:
-14.74 USD
Brüt kâr:
38.95 USD (38 347 pips)
Brüt zarar:
-49.02 USD (2 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.41 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
37.53%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
14 (87.50%)
Satış işlemleri:
2 (12.50%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.70 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.07 USD
Maksimum:
30.35 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.56% (26.10 USD)
Varlığa göre:
0.59% (26.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|5
|US500
|3
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|-1
|US500
|-2
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|-22
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|-6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|-313
|US500
|-900
|SOLUSD
|22K
|USDJPY
|919
|GBPUSD
|-446
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD
|-197
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.85 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
itexsys-Platform
|0.00 × 3
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
|1.37 × 10835
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 320
Axiory-Live
|2.53 × 206
PUPrime-Live
|2.77 × 13
Exness-MT5Real7
|2.83 × 99
