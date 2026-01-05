SeñalesSecciones
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
25 (60.97%)
Transacciones Irrentables:
16 (39.02%)
Mejor transacción:
34.97 USD
Peor transacción:
-21.85 USD
Beneficio Bruto:
270.46 USD (57 411 pips)
Pérdidas Brutas:
-164.72 USD (8 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (68.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.73 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
43.77%
Carga máxima del depósito:
5.93%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.60
Transacciones Largas:
37 (90.24%)
Transacciones Cortas:
4 (9.76%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
2.58 USD
Beneficio medio:
10.82 USD
Pérdidas medias:
-10.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-25.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.30 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.07 USD
Máxima:
40.69 USD (3.89%)
Reducción relativa:
De balance:
3.72% (39.29 USD)
De fondos:
1.77% (18.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 12
US500 9
USDJPY 5
XAUUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
SOLUSD 2
US2000 2
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 54
US500 24
USDJPY 76
XAUUSD 1
GBPUSD -45
EURUSD -2
SOLUSD 2
US2000 -7
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 2.8K
US500 6.3K
USDJPY 2.9K
XAUUSD 587
GBPUSD -661
EURUSD 90
SOLUSD 22K
US2000 -593
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.97 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +68.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.80 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 12964
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
ICMarketsSC-MT5
2.21 × 357
ICMarketsEU-MT5-4
2.30 × 257
otros 85...
2026.01.15 07:39
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.