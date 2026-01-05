СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pips4You
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
8 (57.14%)
Убыточных трейдов:
6 (42.86%)
Лучший трейд:
11.85 USD
Худший трейд:
-14.74 USD
Общая прибыль:
38.95 USD (38 347 pips)
Общий убыток:
-33.98 USD (1 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.95%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
4.87 USD
Средний убыток:
-5.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.70 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.17 USD
Максимальная:
26.45 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.56% (26.10 USD)
По эквити:
0.12% (5.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 4
US500 3
SOLUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
BTCUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 8
US500 -2
SOLUSD 2
USDJPY 17
GBPUSD -22
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD -142
US500 -900
SOLUSD 22K
USDJPY 919
GBPUSD -446
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.85 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.59 USD
Макс. убыток в серии: -25.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Eightcap-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Pepperstone-MT5-Live01
0.19 × 16
ICTrading-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.42 × 121
Exness-MT5Real28
0.50 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 137
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 4915
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
еще 42...
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
