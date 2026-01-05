- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
8 (57.14%)
Убыточных трейдов:
6 (42.86%)
Лучший трейд:
11.85 USD
Худший трейд:
-14.74 USD
Общая прибыль:
38.95 USD (38 347 pips)
Общий убыток:
-33.98 USD (1 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.95%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
4.87 USD
Средний убыток:
-5.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.70 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.17 USD
Максимальная:
26.45 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.56% (26.10 USD)
По эквити:
0.12% (5.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|4
|US500
|3
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|8
|US500
|-2
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|-22
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|-142
|US500
|-900
|SOLUSD
|22K
|USDJPY
|919
|GBPUSD
|-446
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.85 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.59 USD
Макс. убыток в серии: -25.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.19 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 121
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.67 × 137
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 4915
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
еще 42...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
9
0%
14
57%
10%
1.14
0.36
USD
USD
3%
1:500