Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
23 (58.97%)
Verlusttrades:
16 (41.03%)
Bester Trade:
34.97 USD
Schlechtester Trade:
-21.85 USD
Bruttoprofit:
264.09 USD (56 766 pips)
Bruttoverlust:
-164.44 USD (8 899 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (68.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.73 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
50.90%
Max deposit load:
5.93%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
35 (89.74%)
Short-Positionen:
4 (10.26%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
2.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-25.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.07 USD
Maximaler:
40.69 USD (3.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.72% (39.29 USD)
Kapital:
1.77% (18.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 10
US500 9
USDJPY 5
XAUUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
SOLUSD 2
US2000 2
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 48
US500 24
USDJPY 76
XAUUSD 1
GBPUSD -45
EURUSD -2
SOLUSD 2
US2000 -7
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 2.1K
US500 6.3K
USDJPY 2.9K
XAUUSD 587
GBPUSD -661
EURUSD 90
SOLUSD 22K
US2000 -593
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.97 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.80 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12962
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 356
Keine Bewertungen
2026.01.14 04:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pips4You
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
1.1K
USD
11
0%
39
58%
51%
1.60
2.56
USD
4%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.