Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 4 VantageFX-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 OctaFX-Real 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 VantageInternational-Live 15 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 12 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 VantageInternational-Live 4 0.29 × 75 Exness-MT5Real10 0.30 × 10 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 OxSecurities-Live 0.80 × 5 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.38 × 12962 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 Forex.com-Live 536 1.70 × 158 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.13 × 196 ICMarketsSC-MT5 2.22 × 356 noch 85 ...