- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
23 (58.97%)
損失トレード:
16 (41.03%)
ベストトレード:
34.97 USD
最悪のトレード:
-21.85 USD
総利益:
264.09 USD (56 766 pips)
総損失:
-164.44 USD (8 899 pips)
最大連続の勝ち:
5 (68.73 USD)
最大連続利益:
68.73 USD (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
50.90%
最大入金額:
5.93%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
35 (89.74%)
短いトレード:
4 (10.26%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
2.56 USD
平均利益:
11.48 USD
平均損失:
-10.28 USD
最大連続の負け:
4 (-25.70 USD)
最大連続損失:
-31.30 USD (3)
月間成長:
9.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.07 USD
最大の:
40.69 USD (3.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.72% (39.29 USD)
エクイティによる:
1.77% (18.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|US500
|9
|USDJPY
|5
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|SOLUSD
|2
|US2000
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|48
|US500
|24
|USDJPY
|76
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|-45
|EURUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|US2000
|-7
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|2.1K
|US500
|6.3K
|USDJPY
|2.9K
|XAUUSD
|587
|GBPUSD
|-661
|EURUSD
|90
|SOLUSD
|22K
|US2000
|-593
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.97 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +68.73 USD
最大連続損失: -25.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12962
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.13 × 196
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 356
85 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
0%
39
58%
51%
1.60
2.56
USD
USD
4%
1:500